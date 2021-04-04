Эксперт назвал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

По словам эксперта, в этом году злоумышленники начали активно практиковать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и разных сценариев обмана пользователей интернета.
«В своих схемах они продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя не только двойники сайтов, но и дипфейк-технологии», — заявил Тюрников «РИА Новости».
Он отметил, что все чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная персона просит после просмотра перейти по ссылке для получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе жертва попадает на фишинговый сайт, а введенные там личные данные переходят к мошенникам.
По прогнозам эксперта, фишинг сейчас самый популярный вид интернет-мошенничества.
«Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность», — указал он.
Тюрников уточнил, что мошенники заманивают жертву на сайт, обещая выгодное предложение, предлагая оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за «технического сбоя» по ссылке. Там пользователя ждет либо вирус, либо сайт-двойник, где введенные покупателем личные сведения переходят к преступникам.
Также эксперт рассказал, что популярности не теряют и мошенничества по электронной почте. Он сообщил, что не стоит отвечать на письма, в которых запрашивают личные данные или информацию об учетной записи.
«Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию — например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте», — посоветовал Тюрников.
Никогда нельзя отвечать на электронные письма или сообщения, которые содержат просьбу срочно активировать или обновить учетную запись. Социальные сети и мессенджеры также продолжают оставаться главной платформой для киберпреступлений в 2021 году, поэтому стоит обращать внимание на подозрительные сообщения и использовать сложные пароли, а также двухфакторную аутентификацию, подчеркнул эксперт.
Генпрокурор России Игорь Краснов 17 марта заявил, что в стране в 1,5 раза выросло число киберпреступлений. 11 марта директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя статистические данные МВД РФ, пришел к выводу, что рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий обусловлен популярностью смартфонов.
Согласно данным ведомства, число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь текущего года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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