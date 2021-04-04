09:27 (мск), источник: ТАСС
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент отметил выдающиеся успехи в этой отрасли.
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем геолога. Об этом сообщила в воскресенье
«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих
День геолога установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Отмечается в первое воскресенье апреля.