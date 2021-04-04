Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
26Body Worlds
09:27 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент отметил выдающиеся успехи в этой отрасли.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем геолога. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

«Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев, — говорится, в частности, в поздравлении. — За минувшие десятилетия благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны».

День геолога установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Отмечается в первое воскресенье апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе
Участник штурма дома стрелка из Мытищ раскрыл детали операции
Эксперт назвал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
В США прекратили производство AstraZeneca из-за испорченных доз
Съезд «Яблока» принял пакет предложений по реформе партии
МВД работает над законопроектом о легализации мигрантов в РФ
Крупному городу в США грозит эвакуация из-за токсичной воды
Gnezdo.ru
Военный фрегат НАТО преградил путь кораблю РФ
Почему была продана Аляска?
Подборка советов, как привлечь деньги
Пугающая статистика о настоящей жизни в России
Горячие темы на Авто
актуальный туризьм))) 256
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 222
Ветер, специально для тебя) 211
Сахар не сахар. 198
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Дети
Передразнивающий дочку папа стал звездой ТикТока Видимо, другие родители нашли в смешных роликах много знакомого
Новости партнеров
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь