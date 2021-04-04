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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

22 царских мумии торжественно переехали в новый музей Каира

За процессией следил весь мир.

Источник: AFP 2020

22 царских мумии, возраст которых превышает 3 тысячи лет, перевезли из устаревшего помещения Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации.

За грандиозным «Золотым парадом фараонов» своими глазами наблюдали тысячи жителей Каира. Миллионы людей по всему миру следили за торжественной процессией онлайн.

Источник: AFP 2020

Саркофаги с мумиями перевозили с царскими почестями в сопровождении оркестра, светового шоу, парада яхт и боевых колесниц, барабанщиков и танцоров. На церемонии присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и высшее руководство страны. В новом музее древних царей и цариц приветствовали салютом из пушек.

На новое «место жительства» переехали 18 царей и четыре царицы. Среди них — Рамзес II, Сети I, Секененра Таа II, Тутмос I, царица Хатшепсут и другие.

Каждую мумию везли на отдельном катафалке, снабженном специальными амортизаторами. В новом музее их поместят в бескислородные азотные камеры, чтобы защитить от влаги, грибка, бактерий и насекомых.

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Запись парада

Национальный музей египетской цивилизации построен примерно в пяти километрах от старого музея в древнем каирском районе Фустат, появившемся еще в VII веке. Он открылся для посетителей 4 апреля, но мумии станут доступны немного позже.

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Анна Лысенко

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