10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
22 царских мумии торжественно переехали в новый музей Каира
За процессией следил весь мир.
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22 царских мумии, возраст которых превышает 3 тысячи лет, перевезли из устаревшего помещения Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации.
За грандиозным «Золотым парадом фараонов» своими глазами наблюдали тысячи жителей Каира. Миллионы людей по всему миру следили за торжественной процессией онлайн.
Саркофаги с мумиями перевозили с царскими почестями в сопровождении оркестра, светового шоу, парада яхт и боевых колесниц, барабанщиков и танцоров. На церемонии присутствовал президент Египта Абдель Фаттах
Каждую мумию везли на отдельном катафалке, снабженном специальными амортизаторами. В новом музее их поместят в бескислородные азотные камеры, чтобы защитить от влаги, грибка, бактерий и насекомых.
Национальный музей египетской цивилизации построен примерно в пяти километрах от старого музея в древнем каирском районе Фустат, появившемся еще в VII веке. Он открылся для посетителей 4 апреля, но мумии станут доступны немного позже.
Анна Лысенко