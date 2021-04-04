11:07 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 8 817 случаев заражения коронавирусом
За все время эпидемии в стране зафиксировали 4 580 894 инфицированных.
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 817, до 4 580 894. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 212. Всего уже выздоровел 4 204 081 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
В Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 901. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 034 567 случаев.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 011 заболевших.
За сутки умерли