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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 8 817 случаев заражения коронавирусом

За все время эпидемии в стране зафиксировали 4 580 894 инфицированных.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 817, до 4 580 894. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

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Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 212. Всего уже выздоровел 4 204 081 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 357 против 384 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 374 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба.

В Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 901. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 034 567 случаев.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 011 заболевших.

За сутки умерли из-за коронавируса 56 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 872 летальных исхода.

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