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12:29 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург: вакцинация «Спутником Лайт» снижает вдвое вероятность заражения коронавирусом

Облегченный вариант препарата «Спутник V» состоит из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Использование препарата «Спутник Лайт» для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в воскресенье директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

«Есть вариант “Лайт”, который собой представляет первый компонент вакцины “Спутник V”. [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал он.

29 марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Это облегченный вариант препарата «Спутник V», который состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.

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