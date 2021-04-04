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12:46 (мск), источник: Life.ru

Мясников раскрыл преимущества советской кухни

В частности, врач отметил, что в СССР пища была более натуральной.

Источник: РИА "Новости"

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни. В эфире телеканала «Россия-1» эксперт отметил, что во времена СССР еда была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производились исключительно по ГОСТу.

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«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», — сказал Мясников.

При этом врач указал, что сейчас рост числа людей, имеющих лишний вес, в основном связан с особенностями пищевой промышленности. По словам ведущего, нынешние продукты часто содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители.

К тому же повсеместно в немалых количествах в них добавляют сахар и вредное для здоровья пальмовое масло.

Ранее Александр Мясников рассказал о достоинствах и недостатках национальной украинской кухни. К примеру, в некоторых блюдах наших соседей содержится большое количество жиров.

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