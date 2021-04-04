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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда сериала «Воронины» отреагировал на новости о своей госпитализации

По данным телеканала «360», Станислава Дужникова удивили заявления о том, что он попал в больницу.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу», — отметил артист.

В субботу, 4 апреля, в российских СМИ появились новости о том, что Дужникова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. «Комсомольская правда» написала, что у актера на фоне коронавируса развилась пневмония, при этом заболевание якобы осложнено гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

Журналисты РЕН ТВ сослались на бывшую жену актера Кристину Бабушкину. «Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы. Ожидаем, что скоро выпишется», — заявила она.

47-летний Станислав Дужников — российский актер, известный по роли Лени Воронина в сериале «Воронины». В 2018 году он удостоился звания заслуженного артиста России.

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