Супруги из Сеула «дорисовали» картину за 500 тысяч долларов

Супружеская пара из Южной Кореи нанесла ущерб произведению искусства стоимостью 500 тысяч долларов — они «дорисовали» картину американского мастера граффити JonOne.
Работа была выставлена в галерее торгового центра Lotte World Mall в Сеуле, сообщает Reuters. Под ней стояли банки с краской и кисти как часть инсталляции, символизирующей творческий путь художника.
Пара посчитала, что краску оставили намеренно, чтобы все желающие посетители могли принять участие в акте коллективного творчества. Они уже сталкивались раньше с подобным.
«Вандалов» запечатлела камера наблюдения в галерее. Изучив записи, полиция успела задержать пару еще до того, как они покинули торговый центр. Позже их отпустили: галерея решила не выдвигать обвинений.
После инцидента вокруг полотна установили ограждение и запрещающие таблички.