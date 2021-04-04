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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из Сеула «дорисовали» картину за 500 тысяч долларов

Они полагали, так и задумано.

Супружеская пара из Южной Кореи нанесла ущерб произведению искусства стоимостью 500 тысяч долларов — они «дорисовали» картину американского мастера граффити JonOne.

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Работа была выставлена в галерее торгового центра Lotte World Mall в Сеуле, сообщает Reuters. Под ней стояли банки с краской и кисти как часть инсталляции, символизирующей творческий путь художника.

Пара посчитала, что краску оставили намеренно, чтобы все желающие посетители могли принять участие в акте коллективного творчества. Они уже сталкивались раньше с подобным.

«Вандалов» запечатлела камера наблюдения в галерее. Изучив записи, полиция успела задержать пару еще до того, как они покинули торговый центр. Позже их отпустили: галерея решила не выдвигать обвинений.

После инцидента вокруг полотна установили ограждение и запрещающие таблички.

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