Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет из-за утечки данных

По информации издания, один из участников сети микроблогов Twitter опубликовал в своем аккаунте скриншот с форума, где была отображена личная информация Цукерберга, отмечает «Газета.ру».
Как пишет Bloomberg, доступ к базе данных пользователей Facebook могли получить даже те, кто имеет только базовые навыки работы с информацией в интернете.
Технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл сообщил об этой утечке 3 апреля. Он уточнил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которая была исправлена, как утверждает Facebook, в 2019 году. В процесс оказались вовлечены пользователи 106 стран, в том числе 10 млн россиян.
В августе 2020 года эксперты по кибербезопасности обнаружили данные более 150 млн пользователей социальных сетей Instagram, Facebook и LinkedIn в открытом доступе. Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян отмечал, что в основном в базе данных содержатся имена пользователей, затем идут ссылки на их страницы и профили в Сети.