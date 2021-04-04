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18:28 (мск), источник: Известия

Номер телефона Марка Цукерберга попал в интернет из-за утечки данных

В Интернет попали номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга, а также личные данные еще 533 млн пользователей соцсети, сообщила 3 апреля газета New York Post.

Источник: AP 2020

По информации издания, один из участников сети микроблогов Twitter опубликовал в своем аккаунте скриншот с форума, где была отображена личная информация Цукерберга, отмечает «Газета.ру».

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Как пишет Bloomberg, доступ к базе данных пользователей Facebook могли получить даже те, кто имеет только базовые навыки работы с информацией в интернете.

Технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл сообщил об этой утечке 3 апреля. Он уточнил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которая была исправлена, как утверждает Facebook, в 2019 году. В процесс оказались вовлечены пользователи 106 стран, в том числе 10 млн россиян.

В августе 2020 года эксперты по кибербезопасности обнаружили данные более 150 млн пользователей социальных сетей Instagram, Facebook и LinkedIn в открытом доступе. Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян отмечал, что в основном в базе данных содержатся имена пользователей, затем идут ссылки на их страницы и профили в Сети.

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