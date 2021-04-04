20:03 (мск), источник: ТАСС
Умер бывший гендиректор «Камаза» Николай Бех
Ему было 75 лет.
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель ПО «Камаз» (1987−1997 годы) Николай Бех умер на 76-м году, сообщило в воскресенье корпоративное издание «Вести «Камаза».
«Накануне около 23:00 в возрасте 75 лет скончался российский промышленник и ученый Николай Бех — руководитель “Камаза” в 1987—1997 годах», — сказано в сообщении.
Бех окончил Киевский политехнический институт, высшие курсы Академии Генштаба, Международную академию бизнеса в ФРГ. Работал в Тольятти на «ВАЗ», на «Камазе» был гендиректором, потом стал советником мэра Москвы, занимал руководящие посты в ОАО «Московская управляющая финансовая компания», «Сибур», ОАО «Курганмашзавод». Написал 30 научных статей и книг.