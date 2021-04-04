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22:08 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание указа об этом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

Источник: РИА "Новости"

«Решение, согласно которому епархиальный суд признал запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, утверждаю. Данное решение вступит в силу после издания указа об извержении протодиакона Андрея Кураева из священного сана. На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время», — говорится в патриаршей резолюции, опубликованной в воскресенье на сайте Московской городской епархии.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за «признаки хулы на церковь» в его заявлениях.

12 января 2021 года Кураев сообщил в своем блоге о том, что обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства. Впоследствии епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.

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