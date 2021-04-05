10:39 (мск), источник: Life.ru
В России ужесточат отбор призывников по здоровью
В армию не будут брать тех, у кого серьёзные болезни выявили только во время призыва.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
После вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней в России будет изменено положение о
Как пояснил главный
«В документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооружённые силы РФ не должны идти люди с заболеваниями, которые по
Новая Международная классификация болезней вступит в силу в 2022 году. Российские стандарты приведут в соответствие с ней, расписание болезней изменится.
Напомним, в России с 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей. Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы — один год.