04:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Гинцбург: ЕС не спешит выводить «Спутник V» на рынок из-за опасения конкуренции
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Евросоюз не выводит на рынок вакцину «Спутник V»
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По его мнению, российский препарат сможет конкурировать с вакцинами, которые продвигает «европейская бюрократия».
«Евросоюз не спешит вывести “Спутник V” как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал Гинцбург «РИА Новости».
«Спутник V» с начала марта проходит экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств.
Применение вакцины уже одобрили Венгрия и Словакия. В Словакии