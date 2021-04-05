10:46 (мск), источник: Life.ru
«Летом мы вряд ли поедем»: Россиянам рассказали, когда станет доступен отдых в Европе
Это зависит от ситуации с коронавирусом, но предварительные прогнозы можно строить.
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Полноценный отдых в странах Евросоюза и
«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, всё зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации. Я имею в виду всё, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — сказала Ломидзе в интервью «Известиям».
К лету карантин могут отменить страны
«Но нужно понимать, что,
Отметим, что во многих странах до сих пор остаются в силе такие жёсткие меры, как комендантский час. Некоторые государства вводят их повторно на фоне очередных вспышек эпидемии. Например, локдаун действует в Италии и Германии.