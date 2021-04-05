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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В России анонсировали рост цен на авиабилеты

Цены на авиаперелеты по России незначительно вырастут в связи с наступлением отпускного сезона. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стоимость авиаперевозок внутри страны вырастет к летнему сезону, однако скачкообразного изменения тарифов на перевозки не предвидится.

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«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — пояснил глава Росавиации.

Нерадько добавил, что сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Кроме того, этот фактор положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний.

Глава ведомства напомнил, что авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Тем не менее Росавиация мониторит текущую ситуацию. Так, летом 2020 года было зафиксировано значительное снижение цен на авиабилеты.

Ранее стало известно, что цены на авиаперелеты в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне, взлетели на 15−120 процентов по сравнению с 2019 годом.

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