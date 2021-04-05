Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11:10 (мск), источник: Известия

Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Замедление трафика социальной сети Twitter продлено до 15 мая, сообщили в понедельник, 5 апреля, в Роскомнадзоре.

«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что такая мера принята в связи с выделением компании дополнительного времени на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России.

Новость
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

2 апреля суд оштрафовал Twitter по трем протоколам о неудалении противоправной информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Причиной стало игнорирование площадкой требования ведомства об удалении противоправных материалов. В период с 2017 года и по настоящее время соцсеть не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков, отмечали в РКН.

Позднее, в марте, в ведомстве сообщили, что площадка начала удалять запрещенную информацию, однако темпы блокировки контента оставались неудовлетворительными. Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправного контента в виде ссылок и публикаций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ком в долге: просрочка россиян по кредитам приблизилась к триллиону
Недооценка ценностей: сможет ли курс рубля стать реалистичнее
Глава МИД КНР: богатые страны создали нехватку вакцин в мире
В России за сутки выявили 8646 новых случаев коронавируса
Эксперт рассказал, кому положено две пенсии, а кому - ни одной
Синоптики спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах РФ
В США разгорается миграционный кризис
Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека
Здоровье
Пожилым людям порекомендовали пить свекольный сок Это позволяет поддерживать во рту оптимальный состав бактерий, который способствует здоровью головного мозга, сердца и кровеносных сосудов.
Hi-Tech
NASA опубликовало новое фото с марсианским вертолетом Ingenuity Он впервые коснулся поверхности Марса
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 330
актуальный туризьм))) 256
4 ребенка, 4 собаки ипотека. И на всё 3000 евро дохода на семью. 185
Давайте обсудим) 186
Кино
Актер «Ворониных» отреагировал на новости о своей госпитализации СМИ сообщили, что 47-летний Дужников госпитализирован в среднетяжелом состоянии
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 942
Ребенок мужа Тема поболтать 735
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 712
Картинки, вторник. 649
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Современная российская глубинка и ее неповторимый колорит: фото
Ашурбейли: "Билет на Марс - билет в один конец"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь