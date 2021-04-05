11:10 (мск), источник: Известия
Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая
Замедление трафика социальной сети Twitter продлено до 15 мая, сообщили в понедельник, 5 апреля, в Роскомнадзоре.
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«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что такая мера принята в связи с выделением компании дополнительного времени на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России.
2 апреля суд оштрафовал Twitter по трем протоколам о неудалении противоправной информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.
10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Причиной стало игнорирование площадкой требования ведомства об удалении противоправных материалов. В период с 2017 года и по настоящее время соцсеть не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков, отмечали в РКН.
Позднее, в марте, в ведомстве сообщили, что площадка начала удалять запрещенную информацию, однако темпы блокировки контента оставались неудовлетворительными. Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправного контента в виде ссылок и публикаций.