Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 апреляЛедовое побоище, завершение политической карьеры Уинстона Черчилля, день рождения «Нивы» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11:01 (мск), источник: Ведомости

Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может влиять на геном и на генетическую наследственность человека, заявил в интервью «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:26 (мск)В России за сутки выявили 8646 новых случаев коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому “Спутник V” никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — сказал Гинцбург, отметив, что на геном человека может влиять то, что может в него интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Запрос аудитории на приватность несет риски для digital-рекламы
Пандемия и инцидент в Суэцком канале изменят международную логистику
Глава МИД КНР: богатые страны создали нехватку вакцин в мире
В России за сутки выявили 8646 новых случаев коронавируса
Эксперт рассказал, кому положено две пенсии, а кому - ни одной
Синоптики спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах РФ
В США разгорается миграционный кризис
Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Лукашенко заговорил о слиянии России и Белоруссии
Россия нанесла жесткий удар по Китаю
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 330
актуальный туризьм))) 256
4 ребенка, 4 собаки ипотека. И на всё 3000 евро дохода на семью. 185
Давайте обсудим) 186
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 942
Ребенок мужа Тема поболтать 735
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 712
Картинки, вторник. 649
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь