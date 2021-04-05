Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 апреляЛедовое побоище, завершение политической карьеры Уинстона Черчилля, день рождения «Нивы» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
11:26 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 8646 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8646 человек, следует из статистики оперштаба на 5 апреля. Скончались 343 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 589 540. Умерли за все время пандемии 100 717 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Вчера, 4 апреля, оперштаб сообщил о 8817 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 1876 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 815 человек, скончалось 50 пациентов. В Москве всего 1 036 443 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+707), Московская (+593), Ростовская (+240) и Нижегородская (+234) области.

За сутки в России полностью выздоровели 7052 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 211 133. Продолжают лечение 277 690.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 131 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12,9 млн), Индии (более 12,5 млн) и Франции (свыше 4,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Запрос аудитории на приватность несет риски для digital-рекламы
Пандемия и инцидент в Суэцком канале изменят международную логистику
Глава МИД КНР: богатые страны создали нехватку вакцин в мире
Эксперт рассказал, кому положено две пенсии, а кому - ни одной
Синоптики спрогнозировали летнюю засуху в нескольких регионах РФ
В США разгорается миграционный кризис
Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека
Роскомнадзор продлил замедление трафика Twitter до 15 мая
Здоровье
Пожилым людям порекомендовали пить свекольный сок Это позволяет поддерживать во рту оптимальный состав бактерий, который способствует здоровью головного мозга, сердца и кровеносных сосудов.
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 330
актуальный туризьм))) 256
4 ребенка, 4 собаки ипотека. И на всё 3000 евро дохода на семью. 185
Давайте обсудим) 186
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
42-летняя супермодель Летиция Каста в четвертый раз стала мамой Звезда родила сына
Леди
Подольская, Рудковская, Собчак и другие звезды на премии GQ В Москве наградили победительниц GQ Super Women
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь