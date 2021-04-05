15:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Основатель SpaceX Илон Маск призвал российских инженеров стремиться к созданию ракет, способных выполнять многоразовые пуски. Об этом Маск заявил в своем Twitter.
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Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте
Также в комментариях миллиардер ответил на вопрос, как долго можно использовать ракеты тяжелого класса Falcon 9, которые производит компания Маска. «Для практических целей нет предела», — сказал предприниматель. Однако Маск уточнил, что с каждым новым запуском ракету будет все сложнее обслуживать.
В феврале стало известно о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов.