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15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»

Основатель SpaceX Илон Маск призвал российских инженеров стремиться к созданию ракет, способных выполнять многоразовые пуски. Об этом Маск заявил в своем Twitter.

Источник: AP 2020

Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ», Маск заметил, что разработка находится на «правильном пути». «Однако я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — подытожил американский предприниматель.

Также в комментариях миллиардер ответил на вопрос, как долго можно использовать ракеты тяжелого класса Falcon 9, которые производит компания Маска. «Для практических целей нет предела», — сказал предприниматель. Однако Маск уточнил, что с каждым новым запуском ракету будет все сложнее обслуживать.

В феврале стало известно о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов.

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