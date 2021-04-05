В Пакистане начали продавать вакцину «Спутник V» населению за $80

В Пакистане в эти выходные начались продажи российской вакцины «Спутник V» населению, пишет Reuters. Стоимость вакцины составляет около 12 000 пакистанских рупий ($80) за упаковку из двух доз. Несмотря на высокую цену, начало продаж вызвало ажиотаж, пишет Reuters: центры вакцинации сообщили о длинных очередях, в частности, в городе Карачи на юге страны людям пришлось ждать трех часов, чтобы купить вакцину.
Фотографии очередей, стоящих у больницы до поздней ночи, были опубликованы в соцсетях.
Бесплатно прививки против коронавируса в Пакистане сейчас делают только медицинским работникам и людям старше 50 лет.
Из-за медленных темпов вакцинации в марте правительство страны разрешило бизнесу начать импорт вакцин для продажи населению. Как пишет Reuters, большинство в очередях составили молодые пакистанцы, которые не могут претендовать на бесплатную прививку.
«Я очень рад, что сделал вакцину, поскольку теперь это необходимо для путешествий», — сказал агентству 34-летний Саад Ахмед после того, как ему сделали прививку в частной больнице.
Сотрудник одной из клиник в Карачи рассказал агентству, что больница закупила 5000 доз «Спутника V» и всего за два дня все они были введены или предварительно забронированы. Большие партии вакцины для вакцинации персонала также закупили местные компании, в том числе один из крупнейших банков Пакистана, рассказал правительственный чиновник.
Первоначально власти Пакистана собирались не ограничивать цены на импортные вакцины, но позже отменили это решение, пообещав установить максимальный потолок цен. В результате одна фармацевтическая компания, которая уже импортировала 50 000 доз «Спутника V», подала на правительство в суд и добилась временного разрешения продавать вакцину, пока не будет определена цена, пишет Reuters. В настоящее время вопрос о ценах на российскую вакцину находится на рассмотрении Верховного суда провинции Синд, сообщила газета The Nation.
В Пакистане за последние сутки зафиксировано 4323 новых случая заражения коронавирусом, 43 пациента скончались, приводит издание данные Национального командно-операционного центра (NCOC). За все время пандемии в стране заболел коронавирусом 692 231 человек, общее число жертв COVID-19 составило 14 821 человек.