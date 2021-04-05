Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
20Год назад в России ввели локдаун
11Барселона во время гражданской войны в Испании
13:38 (мск), источник: Forbes

В Пакистане начали продавать вакцину «Спутник V» населению за $80

В Пакистане начались продажи российской вакцины «Спутник V» населению. За две дозы вакцины придется заплатить $80. Несмотря на высокую цену, к пунктам вакцинации выстроились очереди из желающих сделать прививку, сообщил Reuters.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

В Пакистане в эти выходные начались продажи российской вакцины «Спутник V» населению, пишет Reuters. Стоимость вакцины составляет около 12 000 пакистанских рупий ($80) за упаковку из двух доз. Несмотря на высокую цену, начало продаж вызвало ажиотаж, пишет Reuters: центры вакцинации сообщили о длинных очередях, в частности, в городе Карачи на юге страны людям пришлось ждать трех часов, чтобы купить вакцину.

Фотографии очередей, стоящих у ​​больницы до поздней ночи, были опубликованы в соцсетях.

Бесплатно прививки против коронавируса в Пакистане сейчас делают только медицинским работникам и людям старше 50 лет.

Из-за медленных темпов вакцинации в марте правительство страны разрешило бизнесу начать импорт вакцин для продажи населению. Как пишет Reuters, большинство в очередях составили молодые пакистанцы, которые не могут претендовать на бесплатную прививку.

Новость
В Россию за «Спутником»: как из-за нехватки вакцин от COVID-19 развивается прививочный туризм

«Я очень рад, что сделал вакцину, поскольку теперь это необходимо для путешествий», — сказал агентству 34-летний Саад Ахмед после того, как ему сделали прививку в частной больнице.

Сотрудник одной из клиник в Карачи рассказал агентству, что больница закупила 5000 доз «Спутника V» и всего за два дня все они были введены или предварительно забронированы. Большие партии вакцины для вакцинации персонала также закупили местные компании, в том числе один из крупнейших банков Пакистана, рассказал правительственный чиновник.

Первоначально власти Пакистана собирались не ограничивать цены на импортные вакцины, но позже отменили это решение, пообещав установить максимальный потолок цен. В результате одна фармацевтическая компания, которая уже импортировала 50 000 доз «Спутника V», подала на правительство в суд и добилась временного разрешения продавать вакцину, пока не будет определена цена, пишет Reuters. В настоящее время вопрос о ценах на российскую вакцину находится на рассмотрении Верховного суда провинции Синд, сообщила газета The Nation.

В Пакистане за последние сутки зафиксировано 4323 новых случая заражения коронавирусом, 43 пациента скончались, приводит издание данные Национального командно-операционного центра (NCOC). За все время пандемии в стране заболел коронавирусом 692 231 человек, общее число жертв COVID-19 составило 14 821 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Злобин

 100 надежных российских банков — 2021. Рейтинг Forbes
Кому выгодны новые правила игры на московском девелоперском рынке и приведут ли они к подорожанию жилья
МИД Украины выступил против отмены Харьковских соглашений
Устроивший стрельбу в метро Москвы полицейский получил 19 лет
Эксперт рассказал, кому положено две пенсии, а кому — ни одной
Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека
В США разгорается миграционный кризис
Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию
Испанские фанаты грубо отозвались о Черышеве
Hi-Tech
Эксперт: россиян ждет рост цен на смартфоны И не только на них
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 330
актуальный туризьм))) 256
Давайте обсудим) 207
4 ребенка, 4 собаки ипотека. И на всё 3000 евро дохода на семью. 185
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В Нидерландах выпустили бюллетени как обои (видео)
Дети
Звезда сериала «Отель Элеон» Александра Кузенкина родила первенца Актриса принимает поздравления
Дом
Дом в Геленджике: как выглядят интерьеры с рыбьей чешуей
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
8 дачных санузлов, которые выглядят стильно и продуманно
Дизайнеры посоветовали избавиться от магнитов на холодильнике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь