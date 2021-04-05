14:55 (мск), источник: Московский комсомолец
Автор закона о запрете мата объяснил участившуюся ругань в соцсетях
Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал тот факт, что в российском сегменте Интернета стало больше мата.
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Интересно, что сам парламентарий является автором закона о запрете ругани в Сети.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи, участившаяся ругань в соцсетях связана с недовольством граждан и непониманием сути законопроекта. Таким образом, это можно назвать протестом, вызванным дезинформацией о том, что вступивший в силу закон направлен на борьбу с нецензурной лексикой, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
Он напомнил, что мат запрещен практически везде. Депутат также напомнил, что правила самих соцсетей тоже запрещают ругаться.
«Никто крестовый поход русскому мату не объявлял», — утверждает Боярский. При этом парламентарий считает, что со временем пользователей соцсетей ждёт раскол на культурные группы. В частности, депутат ждет появления «элиты Интернета, в которой люди уважительно друг к другу относятся». С другой стороны будет и сборище анонимов, «которые регистрируются для того чтобы нагадить в комментариях у известных людей».
С 1 февраля по 31 марта 2021 года в популярных соцсетях русскоязычные пользователи опубликовали более 20 миллионов сообщений с применением нецензурной лексики. Как оказалось, это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Популярность ненормативной лексики в Сети продолжает расти несмотря на поправки, направленные в том числе против распространения мата в Интернете. Они вступили в силу с 1 февраля 2021 года.