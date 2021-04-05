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14:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Автор закона о запрете мата объяснил участившуюся ругань в соцсетях

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал тот факт, что в российском сегменте Интернета стало больше мата.

Источник: Reuters

Интересно, что сам парламентарий является автором закона о запрете ругани в Сети.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи, участившаяся ругань в соцсетях связана с недовольством граждан и непониманием сути законопроекта. Таким образом, это можно назвать протестом, вызванным дезинформацией о том, что вступивший в силу закон направлен на борьбу с нецензурной лексикой, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

При этом Боярский указал на то, что никаких санкций из-за применения нецензурной лексики «как не было, так и нет, и вряд ли они появятся».

Он напомнил, что мат запрещен практически везде. Депутат также напомнил, что правила самих соцсетей тоже запрещают ругаться.

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В соцсетях стало больше мата после его запрета

«Никто крестовый поход русскому мату не объявлял», — утверждает Боярский. При этом парламентарий считает, что со временем пользователей соцсетей ждёт раскол на культурные группы. В частности, депутат ждет появления «элиты Интернета, в которой люди уважительно друг к другу относятся». С другой стороны будет и сборище анонимов, «которые регистрируются для того чтобы нагадить в комментариях у известных людей».

С 1 февраля по 31 марта 2021 года в популярных соцсетях русскоязычные пользователи опубликовали более 20 миллионов сообщений с применением нецензурной лексики. Как оказалось, это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Популярность ненормативной лексики в Сети продолжает расти несмотря на поправки, направленные в том числе против распространения мата в Интернете. Они вступили в силу с 1 февраля 2021 года.

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