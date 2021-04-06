00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 апреля
Отмена пошлин на ношение бород, первые современные Олимпийские игры, вторжение немецких войск в Грецию и Югославию и другие события дня.
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Налог на бороды появился в России после возвращения царя из поездки в Европу. В августе 1689 года Петр I выпустил указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», согласно которому с Нового года (начинавшемуся в то время на Руси 1 сентября) запрещалось ношение бород.
Тарифы серьезно варьировались для представителей разных сословий. Сильнее всех обкладывали купцов первой статьи: им приходилось выкладывать по 100 рублей в год. Далее по ранжиру шли царедворцы (60 руб), ямщики и извозчики (по 30). Указ вышел повторно в 1705 году и далее неоднократно подтверждался вплоть до царствования Екатерины II, которая отменила пошлину 74 года спустя, 6 апреля 1772 года.
Летние Олимпийские игры 1896 года проходили с 6 по 15 апреля в Афинах, Греция. 6 апреля 1896 года на отреставрированном античном стадионе в Афинах греческий король Георгий объявил первые Олимпийские игры современности открытыми. На церемонии открытия присутствовали 60 тысяч зрителей.
В Играх I Олимпиады принял участие 241 спортсмен из 14 стран: Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии (на момент проведения Игр Венгрия входила в состав
Решение о создании линии, по которой должен был курсировать электрический транспорт, городские власти приняли в 1898 году. 6 апреля 1899 года состоялось открытие первой линии трамвая. Она прошла от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамваи могли развивать невиданную прежде скорость около 27 километров в час, а потому стали вытеснять медленные конки.
Современная трамвайная сеть насчитывает 418 километров путей, на балансе основного городского оператора наземного транспорта Москвы — ГУП «Мосгортранс» — более 800 трамваев.
6 апреля 1930 года был учрежден орден Красной Звезды. Статут ордена утвердили постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая того же года. Орден Красной Звезды был учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности. Им награждались военнослужащие Красной (позднее — Советской) армии,
В годы войны за заслуги и подвиги было произведено более 2 млн 860 тысяч награждений. Орден мог вручаться повторно — за новые подвиги и отличия, за выслугу лет.
После того как в Югославии пало прогерманское правительство, Адольф Гитлер решил перейти к открытой агрессии на Балканах. 27 марта 1941 года была подписана директива № 25 о нападении на страну (операцию назвали «Штрафгерихт» и «Ауфмарш 25»), а фюрер принял решение начать войну против Югославии и Греции в один день — 6 апреля. По официальным данным, в ходе боевых действий германская армия потеряла 2,5 тыс. убитыми, 3 тыс. пропавшими без вести и около 6 тыс. ранеными. Потери проигравших сторон оказались намного больше: страны «оси» взяли в плен 375 тыс. солдат и офицеров югославской армии и 225 тыс. греческих солдат.
Успешные вторжения в Германию и Югославию укрепили веру Гитлера в победоносность «молниеносной войны» — теорию ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы.
По информации «АиФ», «Газеты.ру», РИА Новости, mos.ru, m24.ru, ТАСС