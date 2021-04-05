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18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из России несколько десятилетий живет без документов

Они спокойно работают, снимают квартиру и ходят в школу.

Источник: РИА "Новости"

В Улан-Удэ нашлась семья, члены которой не имеют никаких документов. 60-летний дедушка, 59-летняя бабушка, 36-летняя мать и трое ее дочерей — 16, 13 и 3-х лет живут без паспортов, свидетельств о рождении, ИНН и прочих документов, что делает их практически «невидимыми» для государства.

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Возможно, никто бы об этой истории и не узнал, но старшей школьнице понадобился паспорт для регистрации на Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают в девятом классе. Мама девочки обратилась в социальные службы с просьбой посодействовать в оформлении документа и, после проведенной проверки, инспекторы узнали о реальном положении семьи.

Оказалось, что хоть какой-то документ есть только у бабушки — это старый паспорт советского образца, который она по каким-то причинам не стала менять на документ нового образца. После рождения дочери, она также не оформила на нее свидетельства о рождении, а повзрослевшая дочь не стала делать документы ни себе, ни своим детям.

Социальные работники в ходе проверки установили, что несмотря на отсутствие документов, семья снимала небольшую квартиру, а 36-летняя женщина неофициально работала в супермаркете. Девочки также все это время учились в школе без каких-либо документов. По словам чиновников, семья ни разу не обращалась за социальной помощью или материнскими выплатами, и таким образом недополучила от государства около миллиона рублей, пишет МК.

Несмотря на отсутствие документов, семья оказалась вполне благополучной. Девочки хорошо учатся в школе, их мама регулярно посещает все собрания и ее зарплаты хватает для содержания всей семьи.

Сообщается, что трем девочкам уже выдали свидетельства о рождении и сейчас идет оформление всех необходимых документов для остальных членов семьи.

Екатерина Гура

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