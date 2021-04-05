18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из России несколько десятилетий живет без документов
Они спокойно работают, снимают квартиру и ходят в школу.
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Возможно, никто бы об этой истории и не узнал, но старшей школьнице понадобился паспорт для регистрации на Основной госэкзамен (ОГЭ), который сдают в девятом классе. Мама девочки обратилась в социальные службы с просьбой посодействовать в оформлении документа и, после проведенной проверки, инспекторы узнали о реальном положении семьи.
Оказалось, что хоть
Социальные работники в ходе проверки установили, что несмотря на отсутствие документов, семья снимала небольшую квартиру, а 36-летняя женщина неофициально работала в супермаркете. Девочки также все это время учились в школе без
Сообщается, что трем девочкам уже выдали свидетельства о рождении и сейчас идет оформление всех необходимых документов для остальных членов семьи.
Екатерина Гура