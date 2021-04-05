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19:38 (мск), источник: Ведомости

Познер заявил о намерении вернуться в Грузию

Журналист Владимир Познер, который не смог отметить свой 87-й день рождения в Тбилиси из-за начавшихся там протестов, заявил о намерении вернуться в Грузию.

Источник: Reuters

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно. Ну, а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», — написал он в своем блоге.

Познер приехал в столицу Грузии накануне своего дня рождения. Вечером 31 марта у бутика-отеля Vinotel, где он остановился с гостями, началась акция протеста, участники которой забросали гостиницу яйцами. Активистам не понравилось заявление журналиста о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии. При этом Грузия рассматривает независимость Абхазии и Южной Осетии как оккупацию своих территорий. В результате произошедшего Познер и его гости покинули страну.

Журналист в своем блоге заявил, что сейчас в Грузии «идет отчаянная политическая борьба», в рамках которой оппозиция использовала его приезд, чтобы «устроить шабаш». Он напомнил, что его высказывание об Абхазии было сделано три года назад.

По словам Познера, он отмечал день рождения в Грузии на протяжении двух лет до этого. Решение покинуть Тбилиси он принял, чтобы не подвергать опасности своих друзей.

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