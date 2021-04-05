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21:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях поспорили насчет цвета фургона с оптической иллюзией

Голубой, зеленый или розовый?

@retroviscountreno

What colour is our Caravan? #fyp #renovation

♬ Send Me on My Way - Vibe Street
@retroviscountreno

No one has got it. So, $1,000 to the first person to guess the colours! #fyp #eyesonme

♬ Whoopty - CJ

В соцсетях периодически появляются предметы-головоломки, которые своим цветом могут запутать кого-угодно — по непонятным причинам разные люди видят их в разном цвете. Очередной такой загадкой оказался фургон 1970-х годов, который недавно купил житель Австралии Спенсер Портер.

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Мужчина решил отреставрировать дом на колесах, чтобы путешествовать на нем со своей семьей, а еще он создал аккаунт на TikTok, чтобы демонстрировать всем желающим процесс реставрации. Но подписчиков он заинтересовал кое-чем другим. Портер опубликовал видео своего фургона и спросил у пользователей какой цвет они видят.

По словам Спенсера, фургон окрашен в бело-голубые цвета, а его жена утверждает, что он бело-розовый. Но оказалось, что есть и другие варианты — в комментарии в видео тиктокеры написали, что видят бело-мятные, серо-зеленые и даже розово-белые цвета.

Видео с фургоном-«оптической иллюзией» быстро стало вирусным и разлетелось по интернету, а Портер предложил тысячу долларов первому, кто правильно угадает цвет прицепа. А чтобы самому точно узнать эту информацию, мужчина связался с его прежним владельцем. Оказалось, что на самом деле фургон белый сверху и зеленый снизу. Портер полагает, что люди видят его в разных цветах в зависимости от освещения, пишет австралийское издание News.com.au.

Екатерина Гура

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