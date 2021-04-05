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21:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях поспорили насчет цвета фургона с оптической иллюзией
Голубой, зеленый или розовый?
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В соцсетях периодически появляются
Мужчина решил отреставрировать дом на колесах, чтобы путешествовать на нем со своей семьей, а еще он создал аккаунт на TikTok, чтобы демонстрировать всем желающим процесс реставрации. Но подписчиков он заинтересовал
По словам Спенсера, фургон окрашен в
Видео с фургоном-«оптической иллюзией» быстро стало вирусным и разлетелось по интернету, а Портер предложил тысячу долларов первому, кто правильно угадает цвет прицепа. А чтобы самому точно узнать эту информацию, мужчина связался с его прежним владельцем. Оказалось, что на самом деле фургон белый сверху и зеленый снизу. Портер полагает, что люди видят его в разных цветах в зависимости от освещения, пишет австралийское издание News.com.au.
Екатерина Гура