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5 апреля, источник: Известия

В Румынии нашли новую разновидность британского штамма COVID-19

Ученые Университета имени Штефана Великого в Румынии обнаружили новый вариант коронавируса, который включает в себя характеристики британского штамма и мутации E484K, которые могут снижать эффективность вакцин от COVID-19. Об этом 5 апреля пишет Agerpres со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Источник: AFP 2020

«К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7), ЮАР и Бразилии, британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что число выявленных случаев нового варианта коронавируса невелико. Однако беспокойство вызывает тот факт, что новые мутации снижают эффективность вакцин от коронавируса.

Отмечается, что пока в Румынии зафиксирован только один случай штамма B.1.1.7 + E484K у человека, который не посещал Великобританию.
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Ранее в этот день стало известно, что в Турции выявили десятки случаев заражения южноафриканским штаммом COVID-19. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что новые штаммы коронавируса, распространяющиеся по миру, отличаются скоростью распространения, но туристы, привитые российскими вакцинами от COVID-19, могут не бояться путешествий.

В этот же день специалисты центра «Вектор» подтвердили, что вакцина «ЭпиВакКорона» одинаково эффективно защищает от обычного и британского штаммов коронавируса.

2 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заявил об эффективности разработанной в РФ вакцины «Спутник V» против всех известных вариантов коронавируса.

Справка
В России нашли южноафриканский вариант коронавируса. Объясняем, что это предвещаетРоспотребнадзор сообщил, что в двух пробах, взятых у больных COVID-19, обнаружен южноафриканский вариант коронавируса. Еще у 28 человек — британский вариант. Бразильский вариант более чем в 8 тыс. образцах не встречался. ТАСС — о том, что это за варианты и почему их появление в стране — тревожная новость
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