В Румынии нашли новую разновидность британского штамма COVID-19

«К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7), ЮАР и Бразилии, британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что число выявленных случаев нового варианта коронавируса невелико. Однако беспокойство вызывает тот факт, что новые мутации снижают эффективность вакцин от коронавируса.
Отмечается, что пока в Румынии зафиксирован только один случай штамма B.1.1.7 + E484K у человека, который не посещал Великобританию.
Ранее в этот день стало известно, что в Турции выявили десятки случаев заражения южноафриканским штаммом COVID-19. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что новые штаммы коронавируса, распространяющиеся по миру, отличаются скоростью распространения, но туристы, привитые российскими вакцинами от COVID-19, могут не бояться путешествий.
В этот же день специалисты центра «Вектор» подтвердили, что вакцина «ЭпиВакКорона» одинаково эффективно защищает от обычного и британского штаммов коронавируса.
2 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заявил об эффективности разработанной в РФ вакцины «Спутник V» против всех известных вариантов коронавируса.