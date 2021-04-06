01:39 (мск), источник: Известия
Включить мониторинг: за что профсоюзы критикуют новый закон о занятости
Рассмотрение подготовленного Минтрудом и Госдумой документа должно начаться 20 апреля.
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Особенностью нового закона «О занятости населения в РФ» станет пересмотр системы ее мониторинга и отказ от выявления регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. Как выяснили «Известия», профсоюзы считают, что это ухудшит положение безработных, которые могут лишиться финансовой помощи государства на проблемных территориях.
Однако, как заявили «Известиям» в Минтруде, этого не случится, поскольку в новых нормах появится система
По информации «Известий», нижняя палата 20 апреля планирует рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «О занятости населения в РФ». Документом, автором которого стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СФ Валентина Матвиенко, глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов и другие депутаты, предлагается усовершенствовать эффективность государственной политики в сфере занятости населения. Законопроект и пояснительная записка есть в распоряжении «Известий».
Речь идет об изменении полномочий Минтруда в части мониторинга за безработицей, который в случае принятия законопроекта будет происходить без утверждения перечня проблемных территорий. Сейчас министерство обязано составлять такой список.
Вместо этого предполагается создание Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений — «Работа в России», а также введение дистанционного формата поиска работы.
Однако законопроект получил замечания со стороны Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Там считают, что он может привести к ухудшению прав безработных.
— Сегодня, согласно федеральному законодательству, в России может утверждаться перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. Для этих территорий предусмотрена возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета. Хотя сегодня у нас вся так называемая активная политика занятости, а это практически все меры поддержки населения, за исключением выплаты пособий, с 2009 года финансируется из региональных бюджетов, — пояснил «Известиям» секретарь ФНПР Олег Соколов.
По его словам, у регионов денег на это нет, поэтому финансирование на подобные цели сократилось в разы. До сих пор по территориям с напряженной ситуацией сохранялась возможность выделения средств из федерального бюджета. В 2020 году Минтруд отнес к ним 19 субъектов: Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия,
— Понятно, что у них просто нет денег на эти цели. Если теперь в законе этого перечня не будет, то какие основания для выплаты им этих средств в связи с напряженной ситуацией на рынке труда? Мы этих оснований не видим. 6 апреля в Госдуме пройдет заседание рабочей группы, наверное, там буду даны
По словам секретаря ФНПР, законопроект закрепляет, что в этом случае гражданин в течение 12 месяцев не может получать пособие по безработице или претендовать на него. Профсоюзы с этим не согласны и считают несправедливым, так как причины поведения граждан могут быть разными.
Олег Соколов сообщил, что эти и другие замечания к документу были направлены в Госдуму и Трёхстороннюю комиссию по регулированию
Как пояснили «Известиям» в Минтруде, министерство совместно с социальными партнерами и депутатами Госдумы активно участвует в доработке закона о занятости.
— Сейчас особенности и периодичность статистического учета таковы, что ежемесячно все заинтересованные стороны обладают актуальными сведениями о том, в каких регионах ситуация на рынке труда является напряженной. Кроме того, ведется
Как уточнили в Минтруде, отсутствие или наличие перечня никак не влияет на проведение дополнительных мер по гармонизации ситуации на рынке. Более того, в закон вносится норма о принятии мер по развитию рынка труда. То есть контроль за ситуацией на нем будет осуществляться оперативно и постоянно, как это делается сейчас, подчеркнули в министерстве.
— Напомним, каждый регион утвердил программу по восстановлению рынка труда. Также реализуются меры по содействию трудоустройству безработных граждан — это субсидирование найма, а также по обучению ищущих работу граждан. Меняющийся рынок труда делает более актуальной необходимость проактивной политики. Проведение политики активной занятости — это полномочие субъектов федерации, — уточнили в
В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обеспокоенность профсоюзов разделяют.
— Считаю, что в тех регионах, которым требуется помощь из федерального бюджета, ее нужно оказывать. Естественно, когда наш комитет будет рассматривать этот законопроект, мы обратим на это свое внимание, — пояснил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.
Также депутат считает необходимым внимательно отнестись к новым нормам, которые предлагают привлекать безработных к ответственности, когда они получили пособие и при этом уже нашли работу, но не успели проинформировать службу занятости. По его словам, уже сегодня за это граждане могут быть привлечены к ответственности, даже когда заявляют о готовности возместить полученные средства.
— Что касается цифрового и дистанционных форматов поиска работы, которые предлагаются законопроектом, то я обеими руками за их принятие, — отметил парламентарий, уточнив, что все замечания могут быть устранены ко второму чтению.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также считает, что норма отказа от перечня проблемных регионов должна быть доработана.
— Уровень безработицы в России
В КПРФ обещали внимательно изучить законопроект, когда он будет представлен к первому чтению.
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что законопроект мог вноситься в спешке. Однако, по его мнению, замечания, которые представили профсоюзы, очень разумные. Видимо, именно поэтому в Госдуме была создана рабочая группа, которая должна найти компромисс по урегулированию всех спорных вопросов. Накануне парламентских выборов эта ситуация обязательно будет разрешена, полагает эксперт.