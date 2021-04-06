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05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Гватемала закупила 16 млн доз «Спутника V»

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы заключило контракт на покупку 16 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство. График поставок власти объявят в ближайшее время.

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Источник: РИА "Новости"

«Министерство здравоохранения и социального обеспечения приступило к процессу выплаты аванса в размере 614,5 млн (6 млрд руб. — “Ъ”), что соответствует 50% от покупки 16 млн доз вакцины “Спутник V”. Таким количеством доз мы вакцинируем 8 млн человек в стране», — говорится в сообщении министерства.

Также ведомство уточнило, что около 6,6 млн доз вакцины Гватемала получит по механизму Covax. Это поможет привить от COVID-19 еще 3,3 млн человек. Всего в стране проживают более 17 млн человек.

По последним данным, в Гватемале выявлено почти 200 тыс. случаев заражения коронавирусом и 6,8 тыс. летальных исходов. 25 февраля 2021 года страна одобрила применение российской вакцины.

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