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10:35 (мск), источник: Life.ru

Россиянам объяснили правила получения электронных паспортов

В Москве документ начнут выдавать с 1 декабря 2021 года, а в регионах — не позднее 1 июля 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

Процедура получения пластиковых карточек с чипом (ПЭН) будет сходна с оформлением бумажного паспорта, но в первом случае необходимо будет сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. Правила выдачи электронных паспортов объяснили в МВД России.

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«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — уточнили в ведомстве.

Получить ПЭН сможет любой гражданин РФ с 14-летнего возраста. Около 100 тысяч цифровых паспортов будет выдано на первом этапе. Процедура сходна с получением бумажного паспорта, однако необходимо сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. На микросхеме в таком удостоверении личности будут содержаться персональные и биометрические данные россиянина и по желанию владельца — его электронная подпись.

Предполагается, что электронный документ упростит пользование государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать. Москвичи смогут получить ПЭН с 1 декабря 2021 года, а в регионах такой документ станет доступен не позднее 1 июля 2023 года.

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