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10:08 (мск), источник: Известия

Илон Маск за сутки разбогател на $6 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки увеличилось на $6 млрд из-за роста акций производителя электромобилей Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляются в реальном времени.

Источник: AP 2020
TSLA Котировки акций от TradingView

Росту акций Tesla поспособствовала публикация отчета о производстве и поставке электромобилей.

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Компания 2 апреля сообщила, что за первый квартал нынешнего года выпустила более 180 тыс. электрокаров и поставила покупателям свыше 184 тыс. машин.

Теперь состояние Маска оценивается в $169,8 млрд. Он находится на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет $188,6 млрд.

Как отмечает Forbes USA, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla, он владеет 21% акций.

10 марта сообщалось, что состояние Маска за день увеличилось на рекордные $25,1 млрд.

При этом 26 февраля предприниматель потерял за сутки $14 млрд. Это произошло из-за того, что в ходе торгов акции компании Tesla упали на 8,6%. Маск тогда утратил первенство в списке богатейших людей планеты.

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