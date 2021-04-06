11:21 (мск), источник: Секрет Фирмы
Умер «отец евро» Роберт Манделл
В возрасте 88 лет скончался профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл. Мир знает его как «отца евро» — единой валюты Европы.
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О смерти канадского экономиста сообщил Bloomberg со ссылкой на сотрудницу Колумбийского университета Софию Джонсон. По данным издания, Манделл умер вечером 4 апреля в своём доме в итальянской Тоскане, где жил с семьёй в последние годы.
Будущий учёный родился в 1932 году в городе Кингстон в канадском штате Онтарио, получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере, степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла и докторскую степень в MIT. Роберта Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой европейской валюты — евро. Концепцию общеевропейского экономического и валютного союза он продвигал с 1960-х годов.
В 1999 году Манделл стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон». Она стала результатом многолетней работы над созданием модели открытой экономики для малых стран, материал для которой он начал собирать ещё во время работы в Международном валютном фонде в 60-е годы.
Вместе с экономистом Маркусом Флемингом Манделл создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели, получившую название модели Манделла — Флеминга. Его идея о необходимости гибких рынков (в том числе свободного передвижения рабочей силы и капитала) для успеха зоны с единой валютой легла в основу будущей экономической политики Евросоюза.