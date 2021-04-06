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12:10 (мск), источник: ТАСС

СК начал проверку песни Манижи по обращению «Ветеранских вестей»

В организации считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.

Ранее АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.

Певица Манижа с песней «Русская женщина» (Russian woman) будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2021 года.

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Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 года — посол доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman — это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

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