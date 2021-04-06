СК начал проверку песни Манижи по обращению «Ветеранских вестей»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.
Ранее АНО «Ветеранские вести» обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.
Певица Манижа с песней «Русская женщина» (Russian woman) будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2021 года.
Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 года — посол доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman — это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.