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11:28 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 328 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 328, до 4 597 868. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республиках Тыва и Алтай (по 0,01%), в Республике Алтай, в Сахалинской области (0,03%), в Магаданской области (0,04%).

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В частности, за сутки было выявлено 702 случая заражения в Санкт-Петербурге, 533 — в Московской области, 241 — в Нижегородской области, 238 — в Ростовской области, по 201 — в Воронежской и Самарской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 276 727 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 902, до 4 220 035.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 342 пациента в Санкт-Петербурге, 421 — в Московской области, 315 — в Нижегородской области, 205 — в Ростовской области, 203 — в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 389 против 343 днем ранее, до 101 106. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,2%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 31 летальный случай в Санкт-Петербурге, 18 — в Ростовской области, 14 — в Ленинградской области, 12 — в Краснодарском крае, по 11 — в Тульской и Московской областях и в Алтайском крае.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,2%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 747 против 1 876 днем ранее, до 1 038 190.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,17%.

За сутки в Москве зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, их общее количество увеличилось до 16 976, следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 1 193 пациента за сутки, за все время выздоровел 951 851. В настоящее время в столице продолжают лечение 69 363 человека.

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