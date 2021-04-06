Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
13:33 (мск), источник: ТАСС Наука

У большинства переболевших жителей Уханя антитела к коронавирусу сохранились

Они оставались в «рабочем» состоянии и через год после болезни.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Reuters
1/12
Reuters
2/12
Reuters
3/12
Reuters
4/12
Reuters
5/12
Reuters
6/12
Reuters
7/12
Reuters
8/12
Reuters
9/12
Reuters
10/12
Reuters
11/12
Reuters
12/12

ТАСС, 6 апреля. У более чем 70% обследованных китайскими медиками жителей Уханя и его пригородов, которые переболели коронавирусной инфекцией больше года назад, антитела к SARS-CoV-2 сохранились. Это ставит под сомнение теории о том, что эти антитела исчезают через несколько месяцев. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

Новость
Доклад ВОЗ: коронавирус вряд ли был создан в лаборатории. Он передался от летучих мышей

«Это говорит о том, что у большинства доноров сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции», — пишут исследователи.

Дискуссии о том, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа, ведутся с начала эпидемии. Одни исследования говорят, что SARS-CoV-2 мешает формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу. Согласно другим исследованиям, что антитела исчезают далеко не у всех пациентов, а в некоторых случаях при этом увеличивается количество клеток, которые их вырабатывают.

Китайские медики под руководством профессора Шанхайского медицинского университета Синьсинь Чжана решили проверить, насколько долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2. В ходе своего исследования они наблюдали за жизнью более 800 жителей Уханя, которые заразились коронавирусом нового типа в январе-феврале прошлого года.

Ученые периодически собирали у участников образцы крови и отслеживали, как в ней менялась концентрация антител к белкам оболочки коронавируса. Оказалось, что изначально их количество быстро снижалось, однако примерно к девятому месяцу наблюдений концентрация стабилизировалась и после этого оставалась на одном и том же уровне.

Новость
Эксперты назвали главных производителей и покупателей вакцин в мире

Благодаря этому более чем у 70% пациентов антител оставалось достаточно, чтобы коронавирус не мог закрепиться в их организме. При этом сыворотку их крови можно использовать как средство для лечения COVID-19 и защиты организма самых уязвимых категорий пациентов даже через год после того, как доноры переболели коронавирусной инфекцией.

Что интересно, в организме мужчин и пожилых жителей Уханя концентрация антител была стабильно выше, чем у других категорий населения. Ученые предполагают, что это связано с тем, что у них болезнь протекает тяжелее. Этот фактор, как считают ученые, необходимо учитывать при сборе плазмы переболевших и ее применении в медицинских целях.

В целом результаты исследования, по мнению Чжана и его коллег, говорят, что вакцины смогут сформировать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа и полностью подавить его распространение. В ближайшее время ученые планируют продолжить наблюдения и проследить за тем, как будет меняться уровень антител в крови переболевших на протяжении двух и более лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Откуда наиболее оптимально забирать кровь для анализа
Откуда взялся миф о вакцинах от COVID-19 и бесплодии
Украина отказалась продолжать переговоры по Донбассу в Минске
Следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина»
В России обнаружили 1,5 тысячи лжебанков
В Индии нашли золотой браслет времен легендарного императора
Эксперты предложили три варианта выхода из «долговой ямы»
Спрос на говядину упал до рекордного минимума
Здоровье
У людей с рыжими волосами нашли суперспособность Все дело в особенностях функционирования клеток, вырабатывающих пигмент меланин.
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 347
Давайте обсудим) 231
стоит или нет получить доп образование? 201
И о весне ...наверное . 156
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Gnezdo.ru
Как выглядит дом у самого богатого ведущего страны
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
Подольская, Рудковская, Собчак и другие звезды на премии GQ В Москве наградили победительниц GQ Super Women
Дом
Дом в Геленджике: как выглядят интерьеры с рыбьей чешуей
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
8 дачных санузлов, которые выглядят стильно и продуманно
Дизайнеры посоветовали избавиться от магнитов на холодильнике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь