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13:56 (мск), источник: РБК

Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

В ближайшее время Европейское агентство по лекарственным средствам заявит об этом официально. Регулятору еще предстоит выяснить, как именно использование препарата вызывает тромбоз вен головного мозга.

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Источник: РИА "Новости"

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <…> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Мы стремимся получить точную картину происходящего, с точностью выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать.
Марко Кавалери
представителm EMA

Главный регулятор рынка лекарственных препаратов в Европе в марте уже проверял вакцину AstraZeneca из-за случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Это произошло после того, как многие европейские страны приостановили использование этого препарата. Тогда EMA признала вакцину безопасной. В итоге власти Франции, Германии, Испании, Португалии и других стран после заявления EMA возобновили вакцинацию. Однако отложившие ее Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия до сих пор воздерживаются от использования AstraZeneca.

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