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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что миллионы лет назад кости служили «батарейками»

Это давало эволюционное преимущество.

Современные кости являются опорой для тела, но если речь идет об очень древних существах, все было немного иначе.

Немецкие палеонтологи проанализировали костные структуры костнощитковых — необычных рыб, которые плавали на территории Северной Америки, Европы и России около 423 миллионов лет назад. Вместо привычной рыбной челюсти у этих животных на голове был костный щит.

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Команда исследовала образцы под ионными пучками электронного микроскопа, что позволило увидеть окаменелости в 3D в высоком разрешении. Сканирование показало, что костные клетки рыбы распространялись за пределами ее костей — по всему организму.

Палеонтологи пришли к выводу, что кости этих рыб работали как «батареи». Они частично растворялись, снабжая кровоток кальцием, фосфором и другими минералами. Благодаря такому свойству организма костнощитковые могли преодолевать большие расстояния, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Встроенные «аккумуляторы» дали костнощитковым эволюционное преимущество, говорят исследователи. Бесчелюстные, к которым принадлежит этот класс, существуют до сих пор. В эту архаичную группу входят 39 видов миног и 76 видов миксин.

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