14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что миллионы лет назад кости служили «батарейками»
Это давало эволюционное преимущество.
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Современные кости являются опорой для тела, но если речь идет об очень древних существах, все было немного иначе.
Немецкие палеонтологи проанализировали костные структуры костнощитковых — необычных рыб, которые плавали на территории Северной Америки, Европы и России около 423 миллионов лет назад. Вместо привычной рыбной челюсти у этих животных на голове был костный щит.
Команда исследовала образцы под ионными пучками электронного микроскопа, что позволило увидеть окаменелости в 3D в высоком разрешении. Сканирование показало, что костные клетки рыбы распространялись за пределами ее костей — по всему организму.
Палеонтологи пришли к выводу, что кости этих рыб работали как «батареи». Они частично растворялись, снабжая кровоток кальцием, фосфором и другими минералами. Благодаря такому свойству организма костнощитковые могли преодолевать большие расстояния, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.
Встроенные «аккумуляторы» дали костнощитковым эволюционное преимущество, говорят исследователи. Бесчелюстные, к которым принадлежит этот класс, существуют до сих пор. В эту архаичную группу входят 39 видов миног и 76 видов миксин.
Анна Лысенко