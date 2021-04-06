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15:29 (мск), источник: Ведомости

Попова: большинство новых штаммов коронавируса завезены в Россию из Турции

На Турцию приходится большинство завезенных в Россию новых штаммов коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — сказала Попова, ее слова приводит пресс-служба правительства. Она добавила, что ситуация с распространением инфекции в этой стране продолжает ухудшаться.

В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации: с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%, то есть достаточно интенсивный и взрывной рост.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Ранее, 2 апреля, в Турции зарегистрировали рекордное число заболевших за сутки — 42 308 новых случаев COVID-19. Из них 1471 больной был госпитализирован. Из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь введен комендантский час по выходным дням: с пятницы 21.00 до 5.00 понедельника.

В то же время в России, по данным оперштаба на 6 апреля, за сутки коронавирус был выявлен у 8328 жителей. Показатель заражаемости снижается третий день подряд. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 597 868.

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