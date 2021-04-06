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20:20 (мск), источник: ТАСС

Состоялось заседание Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

Москва, 6 апреля. 5 апреля 2021 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета Второго Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (12+).

Источник: VK.com

Чемпионат ArtMasters — это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.

«Первый сезон чемпионата прошел хорошо: для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться», — отметил Сергей Кириенко, Первыи? заместитель Руководителя Администрации Президента России? скои? Федерации, Председатель Наблюдательного совета.

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«Самое главное в искусстве — это коллаборации. На мой взгляд, главная победа первого сезона ArtMasters — возникновение сотрудничества между режиссером и сценографом, художником по свету и по костюмам и многие другие творческие союзы, которые мы увидели на чемпионате. Это и большая победа, и задача на будущее. Очень важно, что чемпионат запустил процесс интеграции компетенций бэкстейджа в систему высшего образования России», — сказал Григорий Заславскии?, Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа, член Наблюдательного совета???

На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов.

«В настоящее время образовательные стандарты позволяют вузам разрабатывать гибкие образовательные программы с учетом профессиональных стандартов, потребностей рынка труда и отрасли. Опыт, полученный на Чемпионате, может учитываться в рамках образовательных программ при формировании профессиональных компетенций выпускников. В настоящее время на базе трёх ВУЗов разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: «художник по гриму», «композитор-аранжировщик», «дизайнер смешанной реальности», — сказал Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ???

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Также Минобрнауки России были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Что дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в ВУЗ.

Члены Наблюдательного совета обсудили успешный опыт проведения чемпионата в 2020 году и приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, Минпросвещения России и Минобрнауки России учтут опыт в проектах в рамках направления «Новый общественный договор». Минкультуры России предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий, включая привлечение специалистов ArtMasters к разработке и реализации соответствующих школьных программ.

Помимо этого, Совет утвердил Положение чемпионата, перечень компетенций (для основной и юниорской возрастной группы), а также состав Экспертного совета и график проведения чемпионата.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие:

  • Кириенко Сергеи? Владиленович, Первыи? заместитель Руководителя Администрации Президента России? скои? Федерации, Председатель Наблюдательного совета;.
  • Баланова Светлана Евгеньевна, Генеральный директор холдинга «Национальная Медиа Группа»;.
  • Голубева Юлия Сергеевна, Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа»;.
  • Добродеев Борис Олегович, Генеральныи? директор Mail.ru Group;.
  • Заславскии? Григории? Анатольевич, Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа;.
  • Златопольскии? Антон Андреевич, Первый заместитель Генерального директора ВГТРК, Директор ГТК «Телеканал «Россия»;.
  • Любимова Ольга Борисовна, Министр культуры России? скои? Федерации;.
  • Комиссаров Алексеи? Геннадиевич, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, Генеральныи? директор АНО «Россия — страна возможностеи?»;.
  • Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения Российской Федерации;.
  • Малышев Владимир Сергеевич, Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры;.
  • Крутой Игорь Яковлевич, композитор, продюсер;.
  • Мастусова Ирина Геннадьевна, Исполнительныи? директор Ассоциации анимационного кино;.
  • Матвиенко Игорь Игоревич, композитор, продюсер, общественный деятель;.
  • Рыжинскии? Александр Сергеевич, Ректор России? скои? академии музыки имени Гнесиных;.
  • Фальков Валерии? Николаевич, Министр науки и высшего образования России? скои? Федерации;.
  • Шмелева Елена Владимировна, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию;.
  • Эрнст Константин Львович, Генеральныи? директор Первого канала;.
  • Юдинцев Антон Евгеньевич, Gaijin Entertainment.

В 2021 году чемпионат ArtMasters открыл прием заявок 5 апреля.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

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