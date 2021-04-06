Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
8Коллапс в Суэцком канале
19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ не подтверждает связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не видит связи между вакциной AstraZeneca с образованием тромбов, сообщил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар. Ранее европейский регулятор заявил о наличии связи.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«На данный момент нет связи между вакциной и с тромботическими событиями или с тромбоцитопенией», — сказал представитель ВОЗ журналистам (цитата по AFP).

Новость
Эксперты назвали главных производителей и покупателей вакцин в мире

По его словам, эксперты организации считают, что польза от вакцины значительно выше риска. Он заявил, что пока нет оснований, чтобы ВОЗ изменила свою оценку.

Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил о существовании связи между вакциной и образованием тромбов. По его словам, причины подобной реакции пока остаются неизвестными.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. 30 марта препарат от компании AstraZeneca сменил название на Vaxzevria.

 Следственный комитет отреагировал на интервью Сергея Фургала
Песков сообщил, будут ли индексированы пенсии работающим россиянам
Кремль: Украина не контролирует свои войска в Донбассе
ВВС США потерпели неудачу при испытаниях гиперзвукового оружия
Следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина»
Попова заявила о привезенных из Турции штаммах коронавируса
Forbes назвал богатейших миллиардеров мира
На популярный пляж во Флориде выбросило морскую мину
В воздухе обнаружили «фактор очень быстрой смерти»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
Российское ПО на гаджетах. Нужно ли? 347
Давайте обсудим) 231
стоит или нет получить доп образование? 204
Каждый четвертый житель России считает, что это Солнце вращается вокруг Земли, сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова. 166
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
Где купить купальники как у звезд за 1000 рублей (фото и цены) Мы нашли очень красивые модели для беременных и не только  
Новости партнеров
ПФР объявил о повышении пенсий на 2,6% со следующего месяца
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Как мама-кошка спасла котенка, застрявшего в банке. Видео
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь