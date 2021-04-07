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14:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сын за отца. Хантер Байден рассказал о наркозависимости и работе в украинской компании

В интервью Би-би-си сын американского президента Хантер Байден рассказал о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, поддержке со стороны семьи и своей работе в украинской газовой компании «Бурисма».

Источник: GETTY IMAGES

Интервью приурочено к выходу его автобиографической книги Beautiful Things («Всё хорошее»).

Мотивацией для написания книги 51-летний предприниматель и финансист назвал любовь и поддержку своей семьи, которая помогла ему побороть зависимость.

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Хантер Байден также рассказал о своих проблемах с наркотиками и подчеркнул тяжелую ситуацию с наркозависимыми во всем мире.

«Прямо сейчас мы переживаем две пандемии — есть пандемия коронавируса, и есть пандемия зависимости», — заявил он.

После смерти своего брата от рака в 2015 году он расстался с женой, остался один и поддался старому пристрастию к алкоголю, кокаину и крэку.

Последний он регулярно доставал прямо на улицах Вашингтона.

«Мой брат только что умер, мы разошлись с женой, я остался в квартире один и просто напивался до полусмерти. Это было ужасно», — вспоминает Байден.

Источник: Reuters

Однако все это время, по его словам, он чувствовал заботу и поддержку отца, который не давал ему остаться один на один со своими проблемами и всегда находил для него время.

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По его словам, в центре жизни каждого алкоголика или наркомана чего-то не хватает и они хотят заполнить эту дьявольскую пустоту.

«Нам пора начать смотреть на зависимость как на психическую проблему, а не этическую или нравственную», — считает он.

Мать Хантера, первая жена Джо Байдена, погибла в 1972 году в автокатастрофе, которая также унесла жизнь его сестры.

Он рассказал, что помимо нежелательного внимания таблоидов и нападок врагов, его борьба с наркозависимостью принесла ему сочувствие соотечественников, переживших похожий опыт:

«Мне кажется, в семье Байденов люди видят собственную семью. Они видят горе и потери, но также видят любовь и искренность. И, мне кажется, люди видят, что мы не очень сильно отличаемся от любой другой семьи».

Байден также прокомментировал споры вокруг позиции в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма», которую он занимал 2014−2019 годах.

Еще в 2015 году высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США увидел в этом назначении потенциальный конфликт интересов — учитывая, что в тот момент Джо Байден на должности вице-президента США курировал отношения с Украиной.

Однако настоящий скандал разгорелся в 2019 году, когда в преддверии выборов президент Дональд Трамп и другие республиканцы попытались представить отношения семьи Байденов с Украиной как грандиозную коррупционную схему.

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Республиканцы в Конгрессе провели расследование, однако не нашли доказательств влияния карьеры Хантера Байдена на внешнюю политику администрации Обамы.

Убедить власти Украины начать уголовное дело против Байденов также не удалось, а телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором обсуждался этот вопрос, привел к импичменту 45-го президента в Палате представителей.

В интервью Би-би-си Хантер Байден признал, что имя его отца «открывало двери, которые не открылись бы для других», однако назвал это как привилегией, так и бременем.

Он напомнил, что занимал аналогичную позицию в крупном американском банке и никогда в жизни не работал на своего отца, и заявил, что работа в «Бурисме» не является нарушением закона или этики со стороны его отца и его самого.

Он сослался на то, что ни один следователь или уважаемый журналист не нашел следов обратного.

Предприниматель рассказал, что навел справки и все проверил, прежде чем принять предложение, но не учел тот факт, что у многих возникнет двусмысленное впечатление.

Он также прокомментировал перспективы участия своего отца в президентских выборах 2024 года, когда тому уже будет 82 года.

«Мой отец моложе меня в физическом и умственном плане. Я не знаю более энергичного человека», — уверен Хантер Байден.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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