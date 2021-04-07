12:56 (мск), источник: Life.ru
Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео
Для животных подготовили легкое угощение. Они полакомились, немного погуляли на свежем воздухе и отправились в теплые укрытия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Медведи Московского зоопарка Роза и Алладин проснулись после зимней спячки и вышли в уличные вольеры. Об этом администрация зоопарка рассказала в «Инстаграме».
Первая прогулка на свежем воздухе была относительно недолгой, ведь животные уже немолоды и им нужно время, чтобы прийти в себя после долгого сна. Сотрудники подготовили для мишек легкое угощение: яблоки, морковь, салат и прочее. Алладину особенно понравился виноград.
«Оба неторопливо исследовали свои территории. Роза значительно вела носом в сторону посетителей, а ее шерсть колыхалась под апрельским ветром. Алладин лениво отгонял ворон, лоснясь в лучах солнца», — рассказали в зоопарке.
Под конец прогулки медведи отправились в свои теплые укрытия — немного отдохнуть и досмотреть свои медвежьи сны.
Ранее в Московском зоопарке