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12:56 (мск), источник: Life.ru

Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео

Для животных подготовили легкое угощение. Они полакомились, немного погуляли на свежем воздухе и отправились в теплые укрытия.

Медведи Московского зоопарка Роза и Алладин проснулись после зимней спячки и вышли в уличные вольеры. Об этом администрация зоопарка рассказала в «Инстаграме».

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Первая прогулка на свежем воздухе была относительно недолгой, ведь животные уже немолоды и им нужно время, чтобы прийти в себя после долгого сна. Сотрудники подготовили для мишек легкое угощение: яблоки, морковь, салат и прочее. Алладину особенно понравился виноград.

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«Оба неторопливо исследовали свои территории. Роза значительно вела носом в сторону посетителей, а ее шерсть колыхалась под апрельским ветром. Алладин лениво отгонял ворон, лоснясь в лучах солнца», — рассказали в зоопарке.

Под конец прогулки медведи отправились в свои теплые укрытия — немного отдохнуть и досмотреть свои медвежьи сны.

Ранее в Московском зоопарке медведь-губач по кличке Пельмень встретил весну и стал выходить на улицу, когда столбики термометров остановились на плюсовых отметках.

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