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10:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Парижане возмущаются в соцсетях завалами мусора на улицах. Мэрия отбивается от нападок, как может

Тысячи парижан, недовольных обилием мусора на улицах, выкладывают фото в соцсети, но власти утверждают, что это всего лишь кампания по очернительству.

Источник: GETTY IMAGES

Власти Парижа обвинили активистов, оставляющих в соцсетях гневные комментарии и публикующие фотографии грязных и заваленных мусором улиц, в кампании политического очернительства.

Хэштэг «saccage Paris» (загаженный Париж) набрал за пасхальные выходные неверотяную популярность на фоне многочисленных обвинений в уничтожении Парижа в адрес социалистов, которые стоят у власти в столице.

Критики жалуются на мусор, который не убирается с улиц, граффити, которые никто не смывает, и тротуары, которые никто не чинит.

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар признает, что поддерживать чистоту в столице всегда было нелегко, однако называет развернувшуюся в соцсетях кампанию «пародией на реальность».

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Париж — густонаселенный город, и уборщики делают все, что в их силах, заявил он в интервью радиостанции RTL, подчеркнув при этом, что и лондонскому мэру Садику Хану приходится сталкиваться с такими же проблемами.

«Если каждый день делать фотографию самого неприятного момента, то это не будет отражением реальности. Так что нужно понимать разницу между иногда возникающими проблемами с чистотой на улицах и уклоном в политический протест», — подчеркнул Грегуар.

В то время как мишенью многих фотографий стали горы мусора, на других снимках внимание уделяется многочисленным граффити, состоянию уличной фурнитуры и в целом уродливому запустению улиц.

К примеру, авторы выкладывают фотографии поломанных старых скамеек и рядом — снимки того, как все выглядело раньше, свидетельствующие о том, в какой упадок все пришло.

В дискуссию поспешили вступить правые оппоненты властей. Лидер крайне правых Марин ле Пен указывает на то, как многие тысячи подобных фотографий разбивают сердца тех, кто любит свой Париж.

Упадок столицы никого во Франции не должен оставлять равнодушным, написала она в «Твиттере».

Мэр 7-го округа (в котором находится Эйфелева башня) Рашида Дати призвала даже провести экстренное заседане городского совета, чтобы решить проблему чистоты и санитарного состояния.

В свою очередь левые в лице Жерома Куме, мэра 13-го округа, отстоящего к югу от центра, не видят никаких признаков упадка в городе, а только лишь целенаправленную кампанию очернительства.

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Есть и те, кто указывает на последствия пандемии, в результате которых сократилось число муниципальных служащих, а закрытые рестораны якобы вынуждают людей есть прямо на улицах ну и мусорить, соответственно.

Месяц назад мэр Парижа социалистка Анн Идальго начала консультации с целью придать городу «новую эстетику». Однако в отличие от нынешней кампании критики в соцсетях, которая привлекла десятки тысяч комментариев, вебсайт, предлагающий поразмыслить над новым городским ландшафтом, получил лишь 1650 откликов.

Другой опросник, запущенный в «Твиттере» парижанином Квентином Дивернуа, оказался более удачным и собрал около 4 тыс. предложений. Квентин предлагал поделиться мнением о том, как лучше сохранить наследие барона Османа, стараниями которого Париж в XIX веке получил свои знаменитые бульвары и парки.

Так ли грязен на самом деле Париж?

Комментарий корреспондента Би-би-си в Париже Хью Скофилда.

И в самом деле, так ли все плохо? Позвольте вставить свои 5 сантимов человеку, который прожил здесь 25 лет.

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В 1990-е в городе чаще всего жаловались на вездесущие déjections canines — по-нашему, собачьи экскременты. Сегодня редко кто из хозяев не убирает какашки за своими питомцами, так что на улицах в этом смысле стало чище.

Мою улицу по нескольку раз в день навещают мусороуборочные машины. Из них выпрыгивают скромные герои наших дней, как правило иммигранты, которые делают свою полезную работу.

И еще мне интересно, сколько из тех, кто жалуется на грязь, недовольны также и тем, что им приходится торчать в пробках позади мусороуборочных машин, или политикой мэра, который выступает за то, чтобы в городе было меньше машин (и воздух был бы чище)?

Конечно, сфера общественных услуг деградирует, но это происходит везде. К примеру, граффити уже стали настолько привычными, что напоминают шумовой фон, который постоянно присутствует в городе. И, да, растет антисоциальное поведение. Правда и то, что мусорщики бастуют с завидной регулярностью (это же Франция, в конце концов).

Но не стоит забывать и о том, что на пятачке диаметром в 10 километров живет 2 млн 180 тыс. человек, и ежедневно убирать за ними мусор — тот еще труд.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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