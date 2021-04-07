ВОЗ: за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%

«Наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии (особенно в Индии) и в регионах Западной части Тихого океана. Все регионы, кроме Африканского континента, сообщили об увеличении числа смертей, при этом наибольший рост — на 46% — произошел в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ВОЗ.
Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (более 513 тыс. новых случаев; рост на 38%), Бразилии (505 тыс. ; снижение на 5%), США (444 тыс; +5%), Турция (265 тыс. ; +43%) и во Франции (244 тыс. ; -4%).
Россию ВОЗ указала в числе европейских стран, где за неделю было зарегистрировано наибольшее число летальных исходов. По подсчетам организации, в РФ за семь дней зафиксировано более 2,6 тыс. смертей (-3% по сравнению с предыдущей неделей), то есть 1,8 летальных исходов на 100 тыс. населения.
Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 131,4 млн случаев заражения и 2,8 млн смертей. За последние сутки выявлено более 434 тыс. новых заразившихся и 6,6 тыс. летальных исходов.
По оценкам университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 132,2 млн заразившихся и 2,8 млн смертей. За последние 24 часа количество заразившихся увеличилось на 490 тыс., а летальных исходов — на 7,4 тыс.