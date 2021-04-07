Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
11Барселона во время гражданской войны в Испании
04:05 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%

За последнюю неделю во всем мире выявлено более 4 млн новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 5% больше, чем за предыдущую неделю. Число летальных исходов за последние семь дней увеличилось на 11% и составило 71 тыс. В целом количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии (особенно в Индии) и в регионах Западной части Тихого океана. Все регионы, кроме Африканского континента, сообщили об увеличении числа смертей, при этом наибольший рост — на 46% — произошел в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении ВОЗ.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Индии (более 513 тыс. новых случаев; рост на 38%), Бразилии (505 тыс. ; снижение на 5%), США (444 тыс; +5%), Турция (265 тыс. ; +43%) и во Франции (244 тыс. ; -4%).

Россию ВОЗ указала в числе европейских стран, где за неделю было зарегистрировано наибольшее число летальных исходов. По подсчетам организации, в РФ за семь дней зафиксировано более 2,6 тыс. смертей (-3% по сравнению с предыдущей неделей), то есть 1,8 летальных исходов на 100 тыс. населения.

Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 131,4 млн случаев заражения и 2,8 млн смертей. За последние сутки выявлено более 434 тыс. новых заразившихся и 6,6 тыс. летальных исходов.

По оценкам университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 132,2 млн заразившихся и 2,8 млн смертей. За последние 24 часа количество заразившихся увеличилось на 490 тыс., а летальных исходов — на 7,4 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Следственный комитет отреагировал на интервью Сергея Фургала
Песков сообщил, будут ли индексированы пенсии работающим россиянам
МИД назвал условие возвращения российского посла в США
СМИ: ЦБ поддержал идею пенсионного налогового вычета
За год возбуждено 23 уголовных дела о картелях в стройотрасли
Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте
Задержанных за съемку с обнаженными девушками вышлют из ОАЭ
В воздухе обнаружили «фактор очень быстрой смерти»
Братья Магомедовы не признали вину в хищении 11 млрд рублей
Здоровье
У людей с рыжими волосами нашли суперспособность Все дело в особенностях функционирования клеток, вырабатывающих пигмент меланин.
Hi-Tech
Появились первые кадры с репетиции Парада Победы. Что покажут 9 Мая Фото с подготовки к военному параду
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Популярные темы на «Детях»
Отказ от груди после смеси. Есть ли шанс сохранить гв? 132
На сколько выросли? 123
Наши будничные беды 120
Возможна ли жизнь без документов. 115
Леди
Елена Летучая сменила имидж и стала копией Аллы Пугачевой Телеведущая решилась на перемены
Дом
Дом в Геленджике: как выглядят интерьеры с рыбьей чешуей
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
8 дачных санузлов, которые выглядят стильно и продуманно
Дизайнеры посоветовали избавиться от магнитов на холодильнике
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь