Эрмитаж назвал скандал с Фаберже «наездом конкурентов»

«Конечно, это наезд одних конкурентов на других, это наезд на русское коллекционирование, потому что Россия много коллекционирует Фаберже и покупает на западе», — заявил Пиотровский.
По его словам, попытки обвинить Эрмитаж в экспонировании ненастоящих изделий ювелирного мастера — «базарный крик». «Этот наезд на Эрмитаж — тоже экспонат выставки <…> Мы много раз писали, что выставка про то, что существует вокруг Фаберже <…> Нам и хотелось, в частности, показать, что есть разные миры. Есть мир рынка, и есть мир музея», — объяснил директор музея.
Пиотровский отметил, что в последнее время музейный и рыночный миры часто пересекаются, и не всегда их представители сходятся во мнениях. Поэтому попытки коллекционеров и других «рыночных» игроков обвинить Эрмитаж в выставлении подделок лишены смысла.
«Раз вещь в музее, когда она уже музейная коллекция, у нее нет цены. А в магазине у нее есть цена. Вот это и вся принципиальная разница. Нам важно, когда сделана эта вещь, какая у нее история», — пояснил Пиотровский.
Он подчеркнул, что Карл Фаберже был главой гигантского по царским временам ювелирного дома, у которого работали множество мастеров.
«Фаберже стал таким брендом, который все покупают. Громадный рынок, на котором громадное количество вещей. Но что значит Фаберже? Если Карл Фаберже собственными руками делал — это одна вещь. Это точно определяемо. Но у него были десятки, сотни мастеров, подражателей. Потом клейма вывозились, потом делали еще подражатели. Потом из кусочков собирали, плохо сохранившиеся вещи реставрировали. Все это тот громадный рынок Фаберже, который существует. На этом рынке идет звериная борьба. Как только у кого-то появляется много, сразу начинают говорить, что он жулик», — добавил директор музея.
Пиотковский выразил убежденность, что перед музеем стоит задача показывать историю, а не доказывать подлинность тех или иных экспонатов. Доказательством подлинности, по его мнению, должны заниматься владельцы ценностей, коллекционеры, другие участники рынка.
Скандал вокруг выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора» возник после письма лондонского коллекционера Андрея Ружникова, который заявил об «откровенных подделках» среди экспонатов. В качестве примеров он привел фигурку прикуривающего солдата, назвав ее «грубой репликой скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана»; современную копию пасхального яйца «Курочка»; пасхальные яйца «Юбилейное свадебное» и «Александр Невский». Ружников заявил, что все эти вещи являются новоделами «даже не 20-го, а 21-го века».
Коллекционер раскритиковал Эрмитаж за сотрудничество не с музеями с мировым именем, а с «мелкими частными музейчиками с сомнительными коллекциями».
Пиотровский в ответ на письмо Ружникова заявлял, что Эрмитаж получил от владельцев разрешение на проверку подлинности экспонатов, а также изучение документов на них.
«Эрмитаж принимает во внимание тот поток брани в адрес выставки в Эрмитаже, который лондонский торговец антиквариатом обрушил на СМИ, музейные и научные круги. Причины и поводы для этого лучше всего известны ему самому», — говорилось в опубликованном в феврале сообщении на сайте музея.
В апреле Эрмитаж сообщил, что сомнения в подлинности экспонатов выставки возникли в результате того, что выставленные работы ювелирного дома Фаберже подвергались многократным реставрациям и переделкам.
«Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации — музейной и коммерческой», — сообщала пресс-служба музея.
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