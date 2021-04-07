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05:48 (мск), источник: Известия

Врачи рассказали об аллергическом «ложном коронавирусе» у детей

С приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с коронавирусной инфекцией, рассказали «Известиям» медики. Речь о так называемой грибковой аллергии, которая начинается еще до цветения деревьев в России, а также о раннем поллинозе. Некоторые родители при первых признаках простудного заболевания начинают лечить детей именно от инфекции. Это опасно: неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы.

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Источник: Известия

Определить, аллергия у ребенка или нет, можно только после вовремя проведенного обследования, сказала «Известиям» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Иногда даже врачу бывает непросто решить эту задачу, так как одно заболевание не исключает другое, отметила специалист.

«Коронавирусная инфекция у детей часто протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Симптомы могут быть неяркими, “смазанными”. В первую очередь необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию: были ли случаи заражения в детском саду или школе, болел ли кто-то из тех, с кем контактирует ребенок, в последние две недели», — рассказала она.

Специалситы рассказали, что отличительные признаки инфекционного заболевания — симптомы интоксикации. Это вялость, плаксивость, снижение аппетита, головная боль, иногда тошнота и рвота, повышение температуры. При аллергии даже на фоне выраженных воспалительных реакций симптомов интоксикации не бывает.

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