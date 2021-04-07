05:48 (мск), источник: Известия
Врачи рассказали об аллергическом «ложном коронавирусе» у детей
С приходом весны родители начали путать симптомы ранней аллергии у детей с коронавирусной инфекцией, рассказали «Известиям» медики. Речь о так называемой грибковой аллергии, которая начинается еще до цветения деревьев в России, а также о раннем поллинозе. Некоторые родители при первых признаках простудного заболевания начинают лечить детей именно от инфекции. Это опасно: неправильная терапия при аллергии может поспособствовать развитию астмы.