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03:56 (мск), источник: Известия

Главный гериатр Минздрава рассказала о принципах реабилитации пожилых после COVID-19

Для пожилых, переболевших коронавирусной инфекцией, характерен синдром мальнутриции — недостаточности питания, который значительно ухудшает прогноз восстановления. Об этом в интервью «Известиям» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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Источник: РИА "Новости"

«Для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, довольно высокая калорийность пищи. Поэтому мы разработали специальные программы питания», — подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, у переболевших COVID-19 развивается саркопения — уменьшаются мышечная масса и сила.

«Для коррекции этого синдрома мы используем специальную физическую активность и питание с увеличение количества белка. Для молодых людей мы рекомендуем 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а пожилым людям, перенесшим COVID, — от 1,2 до 1,5 г на 1 кг массы тела», — добавила Ольга Ткачева.

Некоторым пациентам назначают сиппинги — специальные добавки к питанию, которые содержат белок.

Пандемия коронавируса подтолкнула к изучению процессов старения, также отметила Ольга Ткачева. Ни одна эпидемия в мире еще не была так зависима от возраста: из людей старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40 — десятые доли процента.

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