Главный гериатр Минздрава рассказала о принципах реабилитации пожилых после COVID-19

«Для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, довольно высокая калорийность пищи. Поэтому мы разработали специальные программы питания», — подчеркнула специалист.
Кроме того, по ее словам, у переболевших COVID-19 развивается саркопения — уменьшаются мышечная масса и сила.
«Для коррекции этого синдрома мы используем специальную физическую активность и питание с увеличение количества белка. Для молодых людей мы рекомендуем 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а пожилым людям, перенесшим COVID, — от 1,2 до 1,5 г на 1 кг массы тела», — добавила Ольга Ткачева.
Некоторым пациентам назначают сиппинги — специальные добавки к питанию, которые содержат белок.
Пандемия коронавируса подтолкнула к изучению процессов старения, также отметила Ольга Ткачева. Ни одна эпидемия в мире еще не была так зависима от возраста: из людей старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40 — десятые доли процента.