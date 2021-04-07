Ученые оценили влияние коронавируса на психическое здоровье

В масштабном исследовании участвовали 236 тыс. человек, переболевших COVID-19. Специалисты проверяли у них наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств через шесть месяцев после того, как у них было выявлено заболевание.
Наиболее распространенными из нервных или психических расстройств оказались тревожное расстройство (оно было обнаружено у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%).
При этом для 13% пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые. Также выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, нарушения мозговой деятельности возникали чаще, чем у тех, кто перенес грипп или другие респираторные заболевания.
В марте врач-психиатр, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич назвал симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга у переболевших коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, насторожить должна неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью. В случае появления такой симптоматики он рекомендовал посетить невролога.