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09:12 (мск), источник: Известия

Ученые оценили влияние коронавируса на психическое здоровье

Каждый третий пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, страдает от психического или нервного расстройства спустя полгода после заражения. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, пишет журнал Lancet Psychiatry во вторник, 6 апреля.

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Источник: Известия

В масштабном исследовании участвовали 236 тыс. человек, переболевших COVID-19. Специалисты проверяли у них наличие последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств через шесть месяцев после того, как у них было выявлено заболевание.

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Наиболее распространенными из нервных или психических расстройств оказались тревожное расстройство (оно было обнаружено у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%).

При этом для 13% пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые. Также выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, нарушения мозговой деятельности возникали чаще, чем у тех, кто перенес грипп или другие респираторные заболевания.

В марте врач-психиатр, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич назвал симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга у переболевших коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, насторожить должна неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью. В случае появления такой симптоматики он рекомендовал посетить невролога.

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