Сергей Собянин рассказал о технологиях, которые помогли Москве в борьбе с пандемией

За последний год Москва внедрила десятки технологических решений, которые помогли врачам и пациентам бороться с коронавирусом. Защитить здоровье жителей и максимально приблизить окончание пандемии позволили уникальные медицинские центры, врачебные практики и научные достижения.
«Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания», — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Москва стала первым городом, столкнувшимся с новой инфекцией в России. 29 февраля здесь был зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. А уже 5 марта столица ввела режим повышенной готовности, ставший образцом для других регионов страны. Тогда главной задачей стало создание масштабной системы тестирования для оперативного выявления заболевших. ПЦР-тесты в обязательном порядке стали брать у людей из групп риска, прибывших из других стран, проживающих вместе с заболевшими, у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и у пожилых людей с признаками вирусной инфекции. Совместно с Роспотребнадзором столица сделала обязательным бесплатные ПЦР-тесты для всех, у кого есть симптомы ОРВИ.
В мае москвичи могли проверить уровень антител к COVID-19 в городских ИФА-центрах. Так удавалось выявлять бессимптомных носителей вируса и своевременно их изолировать. К середине июля ПЦР-тест мог сдать любой желающий. Все результаты анализов отображаются в электронной медицинской карте и доступны врачу и пациенту. Дополнительно москвичи получают СМС-уведомления с результатами тестов.
Перепрофилировать московские клиники под борьбу с коронавирусом начали в начале марта. Новые, еще не открытые стационары сразу использовали для лечения больных с COVID-19. Так, первых пациентов с новым диагнозом начал принимать комплекс в Коммунарке, ставший флагманом борьбы с COVID-19 в России. За несколько дней там оборудовали санпропускники и шлюзы, разделившие чистую и красную зоны.
Параллельно в максимально короткие сроки была построена новая современная инфекционная больница в Вороновском. Всего на пике пандемии в Москве было развернуто 26 тысяч коек.
В апреле в Москве создали клинический комитет для разработки протоколов диагностики и лечения нового вируса. В него вошли 23 эксперта. Их действия позволили равномерно распределить нагрузку и обеспечить эффективное взаимодействие между амбулаторным и стационарным звеном.
Специалисты собрали лучшие медицинские практики и утвердили единый стандарт в подходе к лечению COVID-19 в стационарах.
Столичные клиники одними из первых в мире стали применять донорскую плазму с антителами для лечения пациентов. Эта технология позволяет практически вдвое снизить риски ухудшения состояния пациента и перевода его на аппарат искусственной вентиляции легких.
В кратчайшие сроки была переориентирована служба амбулаторной помощи для лечения пациентов на дому. В апреле на базе городских поликлиник открылись КТ-центры, куда доставляют граждан с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Там они проходят полный цикл диагностических исследований. Это значительно снижает нагрузку на стационары.
На помощь московским медикам в период пандемии пришел искусственный интеллект. Он позволяет рентгенологам не пропускать патологии в большом потоке исследований и быстрее определять стадии развития пневмонии на снимках компьютерной томографии легких.
Для москвичей, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и лечатся дома, открыли центр телемедицины.
Медики круглосуточно могут общаться с пациентами по видеосвязи или телефону, оценивать их состояние, фиксировать жизненные показатели и давать рекомендации.
Кроме того, пациенты, которые лечатся дома, бесплатно получают все необходимые лекарства.
Москва стала первым городом России, где жителей начали прививать от коронавируса. Сегодня бесплатная прививка доступна каждому: в городских поликлиниках открыто 100 пунктов вакцинации, а в самых популярных местах города работают выездные бригады.