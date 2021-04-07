Разработчик рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Кроме того, по его словам, препарат показал эффективность против разных штаммов коронавируса, в том числе британской и южноафриканской мутации.
«Против всех известных, которые сейчас есть [штаммы], — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это [вакцина «Эпиваккорона"] работает», — сказал он.
Ранее в этот же день Александр Семенов заявил, что российские вакцины от COVID-19 похожи на разное оружие: они имеют разнонаправленное действие, но все они убивают вирус.
Ученый объяснил, что «Спутник V» — векторная вакцина, «ЭпиВакКорона» — пептидная, а «КовиВак» — цельновирусная. Таким образом, все три препарата разной направленности, однако это позволяет эффективно подобрать вакцину в каждом отдельном случае, учитывая возраст, особенности организма и наличие заболеваний у пациента.
На данный момент в России официально зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», зарегистрированная в августе 2020 года, «КовиВак», о регистрации которой было объявлено в октябре, а также «ЭпиВакКорона» зарегистрированная в феврале 2021 года.