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11:02 (мск), источник: Известия

Разработчик рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» дает иммунитет к инфекции как минимум на год. Об том в среду, 7 апреля, рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того, по его словам, препарат показал эффективность против разных штаммов коронавируса, в том числе британской и южноафриканской мутации.

«Против всех известных, которые сейчас есть [штаммы], — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это [вакцина «Эпиваккорона"] работает», — сказал он.

Ранее в этот же день Александр Семенов заявил, что российские вакцины от COVID-19 похожи на разное оружие: они имеют разнонаправленное действие, но все они убивают вирус.

Ученый объяснил, что «Спутник V» — векторная вакцина, «ЭпиВакКорона» — пептидная, а «КовиВак» — цельновирусная. Таким образом, все три препарата разной направленности, однако это позволяет эффективно подобрать вакцину в каждом отдельном случае, учитывая возраст, особенности организма и наличие заболеваний у пациента.

На данный момент в России официально зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», зарегистрированная в августе 2020 года, «КовиВак», о регистрации которой было объявлено в октябре, а также «ЭпиВакКорона» зарегистрированная в феврале 2021 года.

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