11:48 (мск), источник: Life.ru
В Россию может вернуться до миллиона мигрантов
Вместе с тем эксперты считают, что дефицит рабочей силы не будет восстановлен даже к концу 2021 года.
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До миллиона мигрантов могут вернуться в Россию в ближайшее время. Такой прогноз дал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Он отметил, что это произойдёт
«Мы ждём миллион человек. Сложность в том, что сейчас летает мало рейсов. Например, в Киргизию и Таджикистан в неделю вылетает всего один рейс, в Узбекистан —
В данный момент недельный поток составляет около
Вместе с тем дефицит рабочей силы не будет восстановлен даже к концу 2021 года, считает директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Жанна Волкова. По её мнению, все, кто уехал в начале 2020 года, уже нашли себе рабочие места.