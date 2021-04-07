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11:48 (мск), источник: Life.ru

В Россию может вернуться до миллиона мигрантов

Вместе с тем эксперты считают, что дефицит рабочей силы не будет восстановлен даже к концу 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

До миллиона мигрантов могут вернуться в Россию в ближайшее время. Такой прогноз дал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Он отметил, что это произойдёт из-за восстановления авиасообщения со странами Средней Азии.

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«Мы ждём миллион человек. Сложность в том, что сейчас летает мало рейсов. Например, в Киргизию и Таджикистан в неделю вылетает всего один рейс, в Узбекистан — три-четыре раза в день шесть дней в неделю», — приводит слова Коженова «Российская газета».

В данный момент недельный поток составляет около пяти-шести тысяч мигрантов, но, как только откроются наземные погранпереходы, ситуация может резко измениться. В марте общее число мигрантов выросло на 55% по сравнению с январём-февралём, когда динамика была нулевой. Как отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова, активнее других размещают резюме граждане Казахстана и Киргизии, а пассивнее — Таджикистана.

Вместе с тем дефицит рабочей силы не будет восстановлен даже к концу 2021 года, считает директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Жанна Волкова. По её мнению, все, кто уехал в начале 2020 года, уже нашли себе рабочие места.

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